Il software di valutazione e recensione Lipscore ti fornisce i maggiori volumi di feedback dei clienti sul mercato. In media, più del 20% dei clienti finali lascia una valutazione e/o una recensione utilizzando il nostro software, offrendoti informazioni preziose sulla loro esperienza con i tuoi servizi e prodotti. Agisci in base al feedback per costruire relazioni durature con i clienti, valorizzare i clienti soddisfatti e migliorare dove c'è spazio per questo. Aumenta la fiducia mostrando feedback onesti dei clienti nel tuo negozio online e trasforma ogni cliente nell'ambasciatore del tuo marchio.

Sito web: lipscore.com

