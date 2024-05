Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per WizVille su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

WizVille trasforma l'esperienza del cliente in un motore di crescita! La nostra piattaforma consente di coinvolgere tutti i dipendenti nell'ottimizzazione delle esperienze dei clienti, prima, durante e dopo la vendita, su tutti i canali di contatto, per acquisire clienti più fidelizzati e promozionali. In media, i nostri clienti guadagnano il 10% in NPS ogni anno e aumentano del 20% le loro valutazioni sulle piattaforme pubbliche di recensione dei clienti.

Sito web: wizville.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a WizVille. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.