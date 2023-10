Anime Digital Network, disponibile tramite abbonamento mensile, offre in streaming, ogni settimana, gli ultimi episodi delle migliori novità animate in diretta dal Giappone. Il sito comprende l'intero catalogo Kazé e Kana già disponibile (quasi 4000 episodi di serie e più di 50 film) compresi i più grandi successi quali Naruto, Fairy Tail, Blue Exorcist e Magi. Aggiungendo una decina di nuove serie ogni trimestre, A.D.N. ti offre l'alternativa legale più completa alla pirateria, che continua ogni anno a impoverire l'intera catena di sfruttamento dell'animazione giapponese sul mercato internazionale. Questo nuovo sito è stato progettato per soddisfare il più fedelmente possibile le vostre aspettative.

Sito web: animedigitalnetwork.fr

