Veeam, leader di mercato globale nella protezione dei dati e nel ripristino da ransomware, ha la missione di consentire a ogni organizzazione non solo di riprendersi da un'interruzione o perdita di dati, ma di andare avanti. Con Veeam, le organizzazioni raggiungono una resilienza radicale attraverso la sicurezza dei dati, il ripristino dei dati e la libertà dei dati per il loro cloud ibrido. La Veeam Data Platform offre un'unica soluzione per ambienti cloud, virtuali, fisici, SaaS e Kubernetes che offre ai leader IT e della sicurezza la tranquillità che le loro app e i loro dati siano protetti e sempre disponibili. Con sede a Seattle, Washington, e uffici in più di 30 paesi, Veeam protegge oltre 450.000 clienti in tutto il mondo, incluso il 73% dei Global 2000, che si affidano a Veeam per mantenere in funzione le proprie attività.

Sito web: veeam.com

