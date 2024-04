Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Upsy Shopping su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Upsy Shopping Helper è uno strumento AI per i proprietari di negozi online che desiderano aumentare le vendite e soddisfare i clienti. * La funzione di ricerca intelligente di Upsy è ottimizzata per gli utenti mobili per aiutare i visitatori a trovare rapidamente il prodotto giusto con le immagini. * La funzionalità di consigli sui prodotti basata sull'intelligenza artificiale incoraggia i clienti ad acquistare di più, aumentando il valore di ogni vendita. * Le offerte giornaliere e le promozioni sui nuovi arrivi accelerano il turnover dell'inventario e incoraggiano i clienti a esplorare il tuo negozio. * Le domande frequenti intelligenti liberano il personale del servizio clienti e riducono l'abbandono del carrello. * La funzione di sondaggio di Upsy raccoglie preziosi feedback dei clienti per aiutarti a ottimizzare la tua attività

