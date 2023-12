Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Upsales su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Le aziende in più rapida crescita non hanno mesi per implementare il software CRM. Ecco perché abbiamo creato Upsales. Fornire un prodotto che crei risultati eccellenti, velocemente. Con oltre 1800 clienti, Upsales è diventata la piattaforma di vendita e marketing in più rapida crescita per il B2B. Ti aiutiamo a trovare nuovi contatti, a concludere più affari e a far crescere i clienti esistenti. Caratteristiche principali: - Scopri opportunità di upsell - Scopri quando e dove concludere un accordo - Vendi con piani d'azione intelligenti - Ottieni consigli sui lead basati sull'intelligenza artificiale - Sfrutta le connessioni nell'albero genealogico aziendale - Stabilisci obiettivi basati sui dati con precisione basata sull'intelligenza artificiale - Costruisci contatti a livello di consiglio di amministrazione - Crea moduli, modelli e flussi di lavoro di automazione del marketing - Padroneggia le tue informazioni con il nostro potente strumento di business intelligence

Sito web: upsales.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Upsales. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.