tosh è un editor Scratch basato su testo: digiti il ​​codice in un formato basato su testo che viene compilato in progetti Scratch, vanificando così l'intero punto di Scratch. Scratch è un linguaggio di programmazione progettato per i principianti. L'attrattiva principale di Scratch è che è basato su blocchi: invece di digitare il codice, trascini i blocchi. Poiché le forme dei blocchi possono combaciare tra loro solo in determinati modi, gli errori di sintassi sono impossibili. Nel complesso, l'interfaccia basata su blocchi lo rende adatto ai principianti.

Sito web: tosh.blob.codes

