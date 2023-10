Scratch è un linguaggio di programmazione visiva basato su blocchi e un sito Web rivolto principalmente ai bambini. Gli utenti del sito possono creare progetti online utilizzando un'interfaccia a blocchi. Il servizio è sviluppato dal MIT Media Lab, è stato tradotto in oltre 70 lingue ed è utilizzato nella maggior parte del mondo. Scratch viene insegnato e utilizzato nei centri doposcuola, nelle scuole e nelle università, nonché in altri istituti di conoscenza pubblica. Ad agosto 2020, le statistiche della comunità sul sito web ufficiale della lingua mostrano più di 58 milioni di progetti condivisi da oltre 57 milioni di utenti e quasi 48 milioni di visite mensili al sito web. Scratch prende il nome da una tecnica utilizzata dai disk jockey chiamata "scratching", dove i dischi in vinile vengono ritagliati insieme e manipolati su un giradischi per produrre diversi effetti sonori e musica. Come lo scratching, il sito Web consente agli utenti di mescolare diversi media (inclusi grafica, audio e altri programmi) in modo creativo creando e remixando progetti, come videogiochi e animazioni.

Sito web: scratch.mit.edu

