I corsi Learn Code The Hard Way sono il sistema più efficace per apprendere le basi della programmazione informatica, progettati specificamente per i principianti assoluti. I corsi hanno aiutato milioni di persone ogni anno proprio come te, provenienti da tutto il mondo, di tutte le diverse fasce d'età e livelli di competenza.

Sito web: learncodethehardway.org

