Tikao è una piattaforma di marketing per marchi sostenibili, che utilizza la potenza dei modelli di intelligenza artificiale formati sul quadro di marketing sostenibile. Attualmente servendo tre (3) categorie di moda sostenibile, cura personale e alimentazione, la piattaforma fornisce (a) diagnostica (delle risorse) per l'efficacia del marketing (b) progettazione di comunicazioni creative (pubblicità Google, elenco Amazon (testo, immagine, video ), pubblicità social, contenuti web, elementi visivi chiave, pagine di dettaglio prodotto); e (c) conformità (controllo delle richieste) di tutte le risorse di comunicazione esistenti rispetto alle normative emergenti sul greenwashing in UE, Stati Uniti e Australia. Gli utenti possono implementare Tikao.ai per scalare a livello aziendale, tramite l'integrazione basata su API con il Marketing Tech Stack esistente.

Sito web: tikao.ai

