Il CRM di Marketware rende più semplice che mai pianificare, monitorare e misurare l'efficacia dell'attività di collegamento tra le principali iniziative di crescita. Sarai meglio armato per prevenire il turnover dei medici e la perdita di entrate mantenendo scadenze organizzate e assegnazioni di attività. La nostra soluzione di facile utilizzo integra i dati relativi ai sinistri nel PRM per aiutarvi a comprendere il mix di pazienti, il mix di pagatori, il volume dei sinistri e le connessioni condivise dei pazienti a livello di fornitore per aiutarvi a valutare il ritorno alla visita.

Sito web: marketware.com

