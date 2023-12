Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Tall Emu CRM su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Tall Emu è un CRM ma non si occupa solo di lead, clienti e vendite. Gestisce inoltre l'intera attività dall'inizio alla fine, dal contatto iniziale, fino alla produzione e alla gestione del magazzino, compreso il prelievo, l'imballaggio e la consegna. Puoi anche gestire il tuo rapporto cliente in corso con il Portale Clienti gratuito. Tall Emu si integra con XERO e MYOB e altri sistemi aziendali critici come il sistema telefonico, il sito Web e i carrelli della spesa. Il tutto con l’obiettivo di rendere la tua attività conveniente ed efficiente da gestire. Tall Emu produce software da quasi 20 anni prevalentemente per le aziende australiane e neozelandesi e ora fa parte della famiglia MYOB di soluzioni software aziendali.

Sito web: tallemucrm.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tall Emu CRM. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.