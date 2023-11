Harasocial è una soluzione completa per la vendita sociale, massimizza i tassi di conversione degli ordini. Gestisce conversazioni multicanale (Facebook, Instagram...), è dotato di automazione chatbot integrata per l'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, interagisce perfettamente con i clienti, chiude rapidamente le vendite, aiuta a gestire le operazioni aziendali in modo più coerente ed efficace.

Sito web: harasocial.com

