Software per fogli di calcolo - App più popolari

I software per fogli di calcolo sono strumenti digitali progettati per organizzare, analizzare e manipolare dati numerici in formato tabellare. Gli utenti possono creare griglie o fogli di lavoro in cui i dati sono organizzati in righe e colonne ed eseguire calcoli, creare grafici e generare report. Il software per fogli di calcolo è ampiamente utilizzato per attività quali definizione del budget, analisi finanziaria e gestione dei dati.