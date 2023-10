iCloud Numbers

Numbers è un'applicazione per fogli di calcolo sviluppata da Apple Inc. come parte della suite di produttività iWork insieme a Keynote e Pages. Numbers è disponibile per iOS e macOS High Sierra o versioni successive. Numbers 1.0 su OS X è stato annunciato il 7 agosto 2007, rendendolo l'applicazione più recente della suite iWork.

Sito web: icloud.com

