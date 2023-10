Microsoft Excel Online

Crea, modifica e condividi fogli di calcolo Excel con una versione online di Microsoft Excel. Lavora con altri su progetti condivisi, in tempo reale. Microsoft Excel è un foglio di calcolo sviluppato da Microsoft per Windows, macOS, Android e iOS. È dotato di calcoli, strumenti grafici, tabelle pivot e un linguaggio di programmazione macro chiamato Visual Basic for Applications. È stato un foglio di calcolo ampiamente utilizzato per queste piattaforme, soprattutto a partire dalla versione 5 nel 1993, e ha sostituito Lotus 1-2-3 come standard industriale per i fogli di calcolo. Excel fa parte della suite di software Microsoft Office.

Sito web: microsoft.com

