Software per la creazione di modelli di posta elettronica - App più popolari - Stati Uniti

Omnisend

omnisend.com

Omnisend è una piattaforma di marketing tramite posta elettronica e SMS con una suite di funzionalità realizzate appositamente per aiutare i negozi di e-commerce a far crescere più rapidamente le proprie attività online. L'integrazione con un solo clic con le principali piattaforme di e-commerce, i modelli di automazione e di posta elettronica predefiniti e la pluripremiata assistenza clienti in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, consentono a marchi di qualsiasi dimensione di vendere di più, il tutto senza costi esagerati. Unisciti a più di 100.000 marchi di e-commerce che utilizzano Omnisend per far crescere le proprie attività con il pilota automatico, convertendo i propri clienti con e-mail e SMS rapidi da creare e altamente pertinenti. - Invia newsletter e campagne mirate Crea bellissime e-mail acquistabili in pochi minuti utilizzando il nostro generatore di e-mail drag & drop e una varietà di modelli di e-mail già pronti. Aggiungi codici coupon, seleziona e inserisci automaticamente i prodotti e invia nuovamente automaticamente le campagne a chi non apre, il tutto senza noioso lavoro manuale! - Incentiva le vendite con il pilota automatico con le automazioni dell'e-commerce Guadagna (retro) le vendite perse con flussi di lavoro predefiniti per l'abbandono del carrello, serie di benvenuto, e-mail transazionali e altro ancora. Ottieni automazioni predefinite che generano entrate in esecuzione in pochi minuti o crea facilmente flussi di lavoro personalizzati utilizzando il nostro editor di automazioni senza codice e trascina e rilascia. - Migliora il tuo targeting con una solida segmentazione Segmenta i tuoi clienti in base al loro comportamento di acquisto e ad altre proprietà per migliorare le conversioni con e-mail e testi ben mirati e personalizzati. Crea segmenti per clienti di alto valore, per acquirenti di categorie/prodotti specifici o per coloro che necessitano di essere nuovamente coinvolti e personalizza i tuoi messaggi. - Combina e-mail con SMS e più canali Aggiungi SMS e notifiche push proprio accanto alle tue e-mail utilizzando la stessa piattaforma e fornisci un'esperienza cliente coerente e omnicanale. Risparmia tempo e costi: non è più necessario pagare per e-mail, SMS e app push separate! - Crea i tuoi elenchi di e-mail e SMS Raccogli nuovi abbonati utilizzando i nostri moduli ottimizzati per dispositivi mobili e completamente personalizzabili. Scegli tra popup, caselle di registrazione, pagine di destinazione o una ruota della fortuna per raccogliere senza problemi le iscrizioni tramite e-mail e/o SMS. Cattura i tuoi visitatori con moduli con intenzione di uscita e migliora il coinvolgimento dei popup utilizzando le opzioni di targeting dei moduli, tutte disponibili in Omnisend. - Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Ti offriamo un supporto eccezionale e consigli utili ogni volta che ne hai bisogno. Siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inizia a utilizzare Omnisend gratuitamente, aggiorna in qualsiasi momento! Omnisend invita liberi professionisti e agenzie ad aderire al programma partner Omnisend. Questo programma è stato creato per aiutare i liberi professionisti e le agenzie ad accelerare la loro crescita, acquisire più clienti e ricevere una quota di entrate leader del settore per gli account segnalati e gestiti. Controlla il link e partecipa al programma: https://www.omnisend.com/partners/