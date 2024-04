Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Swageazy su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Swageazy è la piattaforma leader in India per la gestione dei regali aziendali che semplifica i problemi di cura, approvvigionamento, stampa e realizzazione di gadget aziendali ed eventi. Una soluzione facile da usare e indipendente dal settore, a cui si affidano oltre 300 aziende come Coursera, LinkedIn, Amazon, Wipro, PhonePe e altre ancora per aumentare la visibilità del marchio e il coinvolgimento tra la forza lavoro e i clienti tramite prodotti di marca, kit personalizzati già pronti, ecc. Supportato da VC di punta come Info Edge Ventures, Anicut Capital, Huddle Ventures e oltre 3 investitori fondatori: Dhruv Toshniwal di The Pant Projects, Kartik Mandaville di Springworks e Ankur Aggarwal di Dunzo.

