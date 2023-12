Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per PFL su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

In PFL siamo specializzati nella creazione di direct mailing basato sui dati che offre momenti autentici e amplifica la crescita delle organizzazioni. Con una comprovata esperienza di successo per alcuni dei più grandi marchi del mondo, portiamo la misurazione, la personalizzazione e la prevedibilità che ti aspetti dal marketing digitale al mondo del direct mailing. Il nostro approccio one-stop-shop semplifica il processo di esecuzione, gestendo tutto, dalla strategia e produzione alla consegna e misurazione. Utilizziamo tattiche digitali abbinate a memorabili tocchi di direct mailing, da cartoline e lettere a mailer 3D con elementi del logo, per aumentare il coinvolgimento e ottenere risultati. Sfruttiamo la potenza dei tuoi dati per personalizzare campagne su qualsiasi scala, da centinaia a milioni, garantendo che i tuoi clienti ricevano messaggi pertinenti e personalizzati. Inoltre, la nostra piattaforma si integra con il tuo CRM/MAP, consentendoti di misurare facilmente le prestazioni del direct mailing e il ROI. Lascia che ti aiutiamo a far sorridere i tuoi clienti con un direct mailing coinvolgente, personalizzato e misurabile.

Sito web: pfl.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PFL. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.