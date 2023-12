Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Kotis Design su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Siamo un fornitore di gadget leader del settore e un partner tecnologico che offre una piattaforma di e-commerce scalabile per aiutare i marchi a creare, vendere e spedire gadget in tutto il mondo. Dai team delle risorse umane alle sequenze di vendita e marketing, aiutiamo a integrare e distribuire gadget all'interno del tuo flusso di lavoro. Realizziamo gadget che le persone vogliono davvero indossare e utilizzare. Sfrutta il nostro pluripremiato design di prodotto con una solida soluzione di stoccaggio ed evasione ordini. Le nostre due strutture con sede negli Stati Uniti, combinate con una rete di fabbriche all'estero, possono inviare prodotti in tutto il mondo. La merce di marca tempestiva può raddoppiare o triplicare il valore della tua opportunità. Le nostre integrazioni con Salesforce e Shopify ti consentono di inviare la merce quando opportuno, utilizzando i nostri team di magazzino e di evasione ordini. Non c'è bisogno di un armadio per gli swag! Costruiamo insieme un fantastico merchandising.

