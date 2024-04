Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Incorta su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La piattaforma di distribuzione dati aperta di Incorta semplifica l'accesso ai dati provenienti da sistemi aziendali multipli e complessi per sfruttare l'intero valore dei dati organizzativi, rendendoli immediatamente disponibili per l'analisi. Supportata da GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures e Sorenson Capital, Incorta consente alle aziende più lungimiranti di affrontare le sfide più difficili legate ai dati, dagli innovatori del mercato medio ai leader di categoria Fortune 1000 come Broadcom, Comcast, e Shutterfly. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.incorta.com.

