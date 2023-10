Supernormal ti aiuta a creare straordinari appunti per le riunioni senza muovere un dito. L'intelligenza artificiale supernormale trascrive e scrive automaticamente gli appunti della riunione per Google Meet. Risparmia dai cinque ai dieci minuti per ogni riunione. Condivisibile istantaneamente su Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Salesforce e altro ancora.

Sito web: supernormal.com

