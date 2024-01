Spinach.io helps dev teams build healthier meeting habits, starting with their daily standup. — Prep async for standup — Give sharper updates — Become better listeners — Automatic notes sent to Slack — Get time back every day!

Sito web: spinach.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Spinach.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.