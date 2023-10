SwissSalary EasyRapport

Registrazione del tempo e delle attività basata sul Web L'interazione ottimizzata tra registrazione presenze e contabilità salariale riduce al minimo il lavoro amministrativo e mantiene il flusso di lavoro ad alto livello. Dati aggiornati: i dati raccolti vengono inviati quotidianamente alla contabilità salariale. Ciò significa che è possibile determinare, ad esempio, il tasso di assenza attuale. Inserimento dati flessibile: sono disponibili tre maschere di input: intervalli mensili, settimanali o giornalieri. In questo modo, i dipendenti possono inserire i dati in modo efficiente. Aggiornamenti automatici: il nostro reparto di sviluppo si occupa del servizio cloud, dei backup e degli aggiornamenti regolari. Ciò significa che sarai sempre aggiornato. Informazioni sui dipendenti: tutti i dipendenti possono controllare le proprie ore di ferie e di straordinario in qualsiasi momento. Di conseguenza, i richiami alla contabilità salariale sono ridotti al minimo.

