Statista è una società tedesca specializzata in dati di mercato e di consumo. Secondo l'azienda, la sua piattaforma contiene più di 1.000.000 di statistiche su più di 80.000 argomenti provenienti da più di 22.500 fonti e 170 settori diversi e genera un fatturato di circa 60 milioni di euro. Il sito web deutsche-startups.de si chiama Statista "Start- up of the Year" nel 2008 e nello stesso anno l'azienda è stata tra i vincitori del concorso per start-up "Enable to Start", sponsorizzato dal Financial Times Germany. Nel 2010, l'iniziativa "Deutschland – Land der Ideen" (Germania – Terra delle Idee) ha selezionato Statista come uno dei vincitori nella categoria "Punti di riferimento nella Terra delle Idee 2010". e ha ricevuto il Premio Europeo Red Herring. Nel 2012, Statista è stato nominato per il German Entrepreneur Award nella categoria "Fast Climber" e nel 2020 è stato incluso in un elenco di database indispensabili per le biblioteche accademiche e pubbliche dal Library Journal. Nel 2019, Statista è stata acquistata da società pubblicitaria Ströer Media.

Sito web: statista.com

