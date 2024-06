Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SherpaDesk su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

SherpaDesk si concentra su ciò che conta di più per i servizi professionali: il tempo. SherpaDesk è una soluzione PSA (professional service automation) ospitata nel cloud che integra i processi aziendali principali in un'unica soluzione. Le organizzazioni sono in grado di tenere traccia dei problemi del servizio clienti, acquisire tempo fatturabile e non fatturabile e monitorare tutta la redditività del proprio progetto. L'applicazione mobile di SherpaDesk è la soluzione perfetta per tutte le organizzazioni che dispongono di tecnici sul campo e hanno bisogno di registrare tempo e spese.

Sito web: sherpadesk.com

