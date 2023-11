ruttl è uno strumento gratuito di feedback sui siti Web per siti Web live, proprio come InVision, che è per siti Web statici. Puoi ottenere feedback dal tuo cliente e input dal tuo team su un sito Web live o un collegamento temporaneo. Ti dà la possibilità di modificare siti web live, condividere progetti web con i tuoi compagni di squadra, contrassegnarli su commenti contestuali e ricevere feedback contestuale sugli stessi.

Sito web: ruttl.com

