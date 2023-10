Instabug è una società di software che fornisce segnalazione di bug, monitoraggio delle prestazioni delle app, segnalazione di arresti anomali, chat in-app e sondaggi tra gli utenti per le app mobili. L'azienda è stata fondata nel 2014. A settembre 2019, Instabug ha raggiunto oltre 25.000 aziende, 400 milioni di problemi segnalati e feedback ricevuti e 2 miliardi di dispositivi che eseguono il proprio SDK in tutto il mondo. Il kit di sviluppo software (SDK) di Instabug utilizzato da Android, iOS, Cordova, Ionic, Xamarin e sviluppatori web durante i beta testing e nelle versioni di produzione live delle loro app. È noto per la funzione personalizzabile "Agita per inviare" sul lato utente mobile e per i report dettagliati sul lato sviluppatore. Gli utenti possono allegare screenshot, registrazioni video e note vocali con annotazioni per integrare le segnalazioni di bug, che includono automaticamente i registri di rete e del dispositivo e i passaggi di riproduzione. L'SDK si integra anche con una gamma di strumenti di terze parti utilizzati dagli sviluppatori, tra cui Slack, Zapier, JIRA, Trello, Zendesk e altri.

Sito web: dashboard.instabug.com

