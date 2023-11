Risparmia tempo e denaro con il feedback visivo. Il modo più veloce per condividere idee e commenti sui tuoi progetti web. nootiz è l'elenco delle cose da fare per il tuo sito web live. Posiziona le tue note sull'elemento desiderato con un solo clic. Ideale per agenzie web, web designer, copywriter e sviluppatori web.

Sito web: nootiz.com

