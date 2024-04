Pyramid Analytics

Pyramid è un sistema operativo di analisi di primo livello di livello aziendale che scala dall'analisi self-service per singolo utente alle implementazioni centralizzate per migliaia di utenti, coprendo visualizzazioni di dati semplici ma efficaci fino a funzionalità avanzate di machine learning. Il sistema operativo agnostico Analytics presenta un client universale per qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Può essere installato sulla maggior parte delle piattaforme, sia on-premise che nel cloud, e può funzionare con e con gli stack di dati più diffusi. Pyramid consente agli utenti e alle organizzazioni di bilanciare produttività e governance self-service. Si tratta di una piattaforma analitica adattiva che fornisce diverse funzionalità ed esperienze in base alle esigenze e alle competenze degli utenti, il tutto gestendo i contenuti come una risorsa condivisa. È progettato per supportare l'intero flusso di lavoro decisionale della tua organizzazione e offrire a tutti gli strumenti per condurre analisi self-service. È importante sottolineare che il sistema operativo Analytics risolve il "problema dell'ultimo miglio", colmando il divario tra la strategia di analisi dichiarata dalla tua organizzazione e l'effettiva implementazione dell'analisi. Pyramid presenta sei moduli di analisi distinti (Modello, Formula, Scopri, Illustra, Presenta e Pubblica), oltre a una console amministrativa e un sistema di gestione dei contenuti, per offrire un'esperienza di analisi davvero universale nell'intero flusso di lavoro di analisi.

