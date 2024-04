Savant Labs

Savant è una piattaforma no-code nativa del cloud per automatizzare i processi analitici end-to-end tramite flussi di lavoro drag-and-drop. Fornisce agli analisti centinaia di connettori "punta e clicca" per accedere ai dati da applicazioni aziendali, fogli di calcolo e piattaforme dati, widget drag-and-drop per pulire, preparare, unire, trasformare e analizzare i dati e funzionalità complete di intelligenza artificiale generativa per ogni utente. fase del flusso di lavoro analitico. Gli approfondimenti possono essere automatizzati direttamente in applicazioni aziendali, dashboard BI, app di comunicazione e database. Savant dispone inoltre di funzionalità di automazione all'avanguardia per automatizzare i flussi di lavoro in base a pianificazioni o eventi e trigger da sistemi esterni per fornire informazioni approfondite agli stakeholder aziendali per azioni aziendali tempestive.

