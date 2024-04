Trasforma i tuoi clienti in storie di successo con l'analisi integrata. Bold BI di Syncfusion ti consente di incorporare BI e analisi di alto livello nelle tue applicazioni. È una soluzione di business intelligence completa che consente a chiunque di creare dashboard belle e all'avanguardia. Viene fornito con una piattaforma di integrazione dei dati completa per gestire le sfide più difficili di preparazione dei dati. Dalle fonti di dati grezzi alle dashboard completamente interattive, Bold BI colma il divario tra dati e informazioni fruibili in tempi record. La piattaforma offre integrazione con oltre 130 delle origini dati più comuni, tra cui Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server e Oracle, nonché accesso generico a qualsiasi origine dati con un'API REST. Ulteriori funzionalità di Bold BI includono: • Incorpora facilmente l'analisi con un SDK JavaScript. • Supporto end-to-end dall'onboarding al prodotto finito. • Architettura dati moderna: nessun cubo proprietario. • Potente SDK ottimizzato per tutti i principali framework. • Distribuisci ovunque. • Esperienza di Single Sign-On con OAuth2 e OpenID. • Licenza scalabile e senza sorprese. • Funzionalità di progettazione drag-and-drop. • Collaborazione in tempo reale sui dashboard. • Integrazione con Office 365 e Active Directory. Syncfusion è orgogliosa di servire un'ampia varietà di clienti, dai singoli sviluppatori alle aziende Fortune 500. Per oltre due decenni, l'azienda ha perfezionato una delle collezioni più impressionanti di controlli dell'interfaccia utente sul mercato. Convogliare la propria esperienza nella visualizzazione dei dati nella soluzione Bold BI, semplificata ma completa, è il passo successivo per soddisfare le esigenze della comunità di sviluppatori. Per garantire il successo di ogni cliente, i team di supporto di Syncfusion sono pronti ad assistere in ogni fase. Dall'onboarding alle eventuali sfide di implementazione che potrebbero sorgere, l'azienda si impegna a offrire non solo strumenti, ma competenze. NOTA: le recensioni precedenti potrebbero fare riferimento al nome storico del prodotto

boldbi.com

