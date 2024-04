ClicData è una piattaforma leader di analisi dei dati end-to-end progettata per consentire ai decisori e agli analisti di ottenere prestazioni reali e rivelare informazioni basate su dati affidabili, aggiornati e unificati. Ottieni valore da ClicData in pochi giorni con la nostra piattaforma basata su cloud facile da usare ma molto potente che semplifica la connessione dati, la gestione dei dati, la visualizzazione dei dati e la condivisione con i tuoi team o clienti. Dall'integrazione e gestione dei dati all'analisi, visualizzazione e condivisione dei dati, ti forniamo tutto ciò di cui hai bisogno per dare facilmente un senso ai tuoi dati, monitorare le tue prestazioni e tenere d'occhio le metriche chiave in dashboard personalizzate e completamente interattive. In un mondo in cui le decisioni basate sui dati sono fondamentali per il successo, la nostra missione è supportare le organizzazioni di tutti i settori a ottenere visibilità sulle loro prestazioni con analisi e reporting automatizzati dei dati, rendendo semplice il complicato. ClicData è affidabile e utilizzato da oltre 1.000 organizzazioni leader in diversi settori (vendita al dettaglio ed e-commerce, sanità, media e pubblicità, ospitalità, produzione, settore pubblico e altro) in oltre 25 paesi.

Sito web: clicdata.com

