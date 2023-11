Quore è una soluzione per le operazioni di ospitalità che mette l'intero hotel nel palmo della tua mano. Comunica senza problemi tra i reparti per gestire ordini di lavoro, richieste degli ospiti, manutenzione preventiva e altro ancora! Ottieni informazioni chiave sulle prestazioni del tuo hotel per creare team più intelligenti e ospiti più felici.

Sito web: quore.com

