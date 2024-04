Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Knowi su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Knowi è una moderna piattaforma di business intelligence creata appositamente per i dati moderni di oggi che consente alle aziende di tutte le dimensioni di ridurre drasticamente la distanza tra i dati grezzi, la previsione e l'azione. Grazie all'integrazione nativa praticamente con qualsiasi origine dati, inclusi NoSQL, SQL, RDBMS, basati su file e API, Knowi elimina la necessità di ETL, driver ODBC o processi di trasformazione dei dati richiesti da soluzioni alternative. I data engineer possono unire origini dati strutturate e non strutturate per creare set di dati misti e visualizzare istantaneamente i risultati, applicare algoritmi di machine learning, incorporare risultati in applicazioni dati, condividere dashboard con utenti aziendali o attivare azioni su altre applicazioni downstream o sistemi di notifica.

