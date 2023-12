Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Pypestream su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Pypestream è una soluzione AI conversazionale aziendale americana per il servizio clienti. È stata fondata nell'aprile 2015 da Richard Smullen, co-fondatore di Genesis Media LLC. Pypestream ha uffici a New York e San Francisco. Ha guadagnato popolarità grazie alla sua piattaforma di messaggistica Pypestream che mira a connettere le aziende con i consumatori. Ogni account aziendale include un "Pype" e degli "Stream" per vari tipi di comunicazioni. L'applicazione utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per automatizzare il servizio clienti.

Sito web: pypestream.com

