La piattaforma Premier Virtual consente alle organizzazioni di trasformare le assunzioni in un processo virtuale senza soluzione di continuità. La nostra suite di reclutamento virtuale all-in-one ti darà la flessibilità di ospitare fiere del lavoro online e offrirà accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle persone in cerca di lavoro che desiderano entrare in contatto. La piattaforma ha aiutato oltre 60.000 datori di lavoro a connettersi con oltre 700.000 persone in cerca di lavoro registrate. Le funzionalità avanzate consentono ai reclutatori di comunicare con più candidati contemporaneamente. La sua funzionalità video individuale integrata consente ai team di assunzione di invitare i candidati a un colloquio video replicando eventi di persona e molto altro ancora. Scopri perché oltre 200 forum di soluzioni per la forza lavoro hanno concesso in licenza la nostra piattaforma per potenziare i loro eventi di assunzione virtuali. Pianifica una demo gratuita per vedere quanto può essere facile ed efficiente aggiungere un'opzione di fiera del lavoro virtuale.

