Accanto c'è una piattaforma di assunzione online con la missione di aiutare a creare connessioni significative tra datori di lavoro e persone in cerca di lavoro, in modo che possano lavorare al meglio insieme. Con Alongside, i datori di lavoro possono facilmente creare e promuovere il proprio annuncio di lavoro, collaborare con i team di assunzione, esaminare le candidature in arrivo, organizzare il processo di assunzione e, soprattutto, scoprire ottimi candidati.

Sito web: alongside.com

