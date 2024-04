Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per PopSQL su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

PopSQL è l'evoluzione degli editor SQL legacy come DataGrip, DBeaver, Postico. Forniamo un editor SQL bello e moderno per i team focalizzati sui dati che desiderano risparmiare tempo, migliorare l'accuratezza dei dati, integrare più rapidamente i nuovi assunti e fornire rapidamente approfondimenti all'azienda. Con PopSQL, gli utenti possono comprendere facilmente il proprio modello di dati, scrivere SQL controllato dalla versione, collaborare con la presenza dal vivo, visualizzare i dati in grafici e dashboard, pianificare report, condividere risultati e organizzare query fondamentali per la ricerca e il rilevamento. Anche se il tuo team sta già sfruttando un grande strumento di BI, come Tableau o Looker, o un miscuglio di editor SQL, PopSQL consente una collaborazione perfetta tra i tuoi utenti esperti di SQL, gli analisti junior e anche le parti interessate meno tecniche che sono affamate di insight sui dati . * Compatibilità multipiattaforma con macOS, Windows e Linux * Funziona con Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra e altri

