Con l'app Pl@ntNet, identifica una pianta da un'immagine e partecipa a un progetto di citizen science sulla biodiversità vegetale. Pl@ntNet è un'applicazione che ti permette di identificare le piante semplicemente fotografandole con il tuo smartphone. Molto utile quando non hai un botanico a portata di mano! Pl@ntNet è anche un grande progetto di citizen science: tutte le piante che fotografi vengono raccolte e analizzate da scienziati di tutto il mondo per comprendere meglio l'evoluzione della biodiversità vegetale e per preservarla al meglio. Pl@ntNet permette di identificare e comprendere meglio tutti i tipi di piante che vivono in natura: piante da fiore, alberi, erbe, conifere, felci, viti, insalate selvatiche o cactus. Pl@ntNet è in grado di identificare anche un gran numero di piante coltivate (nei parchi e nei giardini) ma non è questo il suo scopo primario. Abbiamo soprattutto bisogno che gli utenti di Pl@ntNet facciano un inventario delle piante selvatiche, quelle che potete osservare in natura ovviamente ma anche quelle che crescono sui marciapiedi delle nostre città o in mezzo al vostro orto! Più informazioni visive fornirai a Pl@ntNet sulla pianta che stai osservando, più accurata sarà l'identificazione. Sono infatti moltissime le piante che si assomigliano da lontano e talvolta sono proprio i piccoli dettagli a distinguere due specie dello stesso genere. Fiori, frutti e foglie sono gli organi più caratteristici di una specie e sono proprio loro che vanno fotografati per primi. Ma qualsiasi altro dettaglio può essere utile, come spine, germogli o peli sul gambo. Anche una fotografia dell'intera pianta (o dell'albero se è uno!) è un'informazione molto utile, ma spesso non è sufficiente per consentirne un'identificazione attendibile. Attualmente Pl@ntNet permette di riconoscere circa 20.000 specie. Siamo ancora lontani dalle 360.000 specie che vivono sulla terra, ma Pl@ntNet si arricchisce ogni giorno grazie al contributo degli utenti più esperti tra voi. Non aver paura di contribuire anche tu! La tua osservazione sarà esaminata dalla comunità e un giorno potrà unirsi alla galleria fotografica che illustra le specie presenti nell'applicazione.

Sito web: identify.plantnet.org

