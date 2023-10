GTaskD è un'applicazione web creata per aiutarti a tenere sotto controllo la tua lista di cose da fare e a fare di più. Utilizza l'API di Google Task per connettersi direttamente ai tuoi dati in Google Task, ma ti consente di interagire con le tue attività in un'interfaccia a schermo intero e in modi diversi dalle app ufficiali. È pensato su misura per gli utenti esperti, come quelli con sistemi GTD (Getting a Things Done), che vogliono potersi concentrare su come ottenere il massimo da ogni giorno.

Sito web: tasks.gtaskd.com

