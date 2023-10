OmniFocus è un task manager personale di Omni Group per macOS e iOS. L'obiettivo dichiarato del programma è quello di riuscire a catturare pensieri e idee in liste di cose da fare. Il programma utilizza concetti e tecniche descritti nel libro Getting Things Done di David Allen. Il sistema di produttività di Allen è comunemente abbreviato in GTD.

Sito web: web.omnifocus.com

