Bud è un diario visivo della vita delle tue piante. I coltivatori tengono da anni diari per tenere traccia della salute e dello sviluppo delle loro piante. Le informazioni derivate dal monitoraggio del ciclo di vita delle piante hanno contribuito ad aumentare la resa e la potenza nel tempo. Fino ad ora la maggior parte dei coltivatori ha utilizzato una varietà di strumenti per tenere traccia di queste informazioni, fogli Excel, documenti Word, gallerie fotografiche e il buon vecchio carta e penna. Bud mira a mettere tutto questo in un unico posto e offrire ai coltivatori un modo organizzato per monitorare la crescita.

Sito web: growbud.co

