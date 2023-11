Nature's Notebook è un programma per osservare e registrare gli eventi del ciclo di vita di piante e animali, come la fioritura e la migrazione degli uccelli. Utilizza questa app per contrassegnare i tuoi siti, creare un elenco di piante e animali e andare sul campo per registrare le osservazioni durante le stagioni. Scopri di più su www.usanpn.org/nn/guidelines.

Sito web: usanpn.org

