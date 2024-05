Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Perculus su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Perculus è un set di strumenti all-in-one che consente agli istruttori di creare coinvolgenti sessioni di videoconferenza online. Perculus offre rompighiaccio, strumenti di valutazione, strumenti di pianificazione, giochi per rendere la tua formazione online più coinvolgente e divertente. Perculus aiuta gli istruttori a offrire sessioni di formazione online eccezionali e memorabili. Attraverso le sue attività di coinvolgimento che possono essere pianificate in anticipo e riutilizzate in diverse sessioni, insegnanti, istruttori e facilitatori possono offrire ai propri partecipanti la formazione dal vivo più coinvolgente.

Sito web: perculus.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Perculus. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.