Owler è una piattaforma di business intelligence con oltre 5 milioni di utenti che fornisce informazioni sui tuoi potenziali clienti, account e clienti chiave. Accedi facilmente ai dati in tempo reale di oltre 15 milioni di aziende private e pubbliche in modo da poter stare al passo con la concorrenza con aggiornamenti istantanei sulle aziende di tutti i settori! Owler Max ti fornisce approfondimenti a livello di account, dati di contatto e trigger di vendita di cui hai bisogno per accelerare e semplificare il processo di vendita e ottenere maggiori entrate, tutto in un'unica piattaforma.

Sito web: owler.com

