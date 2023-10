Nu Skin Enterprises, Inc. è una società americana di marketing multilivello che sviluppa e vende prodotti per la cura personale e integratori alimentari. Con i marchi Nu Skin e Pharmanex, l'azienda vende i suoi prodotti in 54 mercati attraverso una rete di circa 1,2 milioni di distributori indipendenti.

Sito web: nuskin.com

