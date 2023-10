Veepee è una società di vendita al dettaglio francese che vende prodotti tramite vendite flash online. Il sito, che ha festeggiato il suo decimo anniversario nel 2011, è stato sviluppato in un ambiente online per ospitare vendite di marchi di stilisti solo per i membri con prezzi scontati dal 50% al 70%.

Sito web: veepee.com

