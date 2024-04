Con oltre 130 milioni di profili nel nostro database dai siti Web Instagram, TikTok, YouTube e Blogger, NinjaOutreach è uno dei migliori software di sensibilizzazione per blogger e influencer marketing per marchi online, operatori di marketing digitale e piccole imprese interessate a far crescere la propria presenza online. Ninja offre una suite completa di strumenti per il ciclo di vita dell'Influencer Marketing. È un CRM completo, che consente la ricerca di potenziali clienti, la gestione delle relazioni, l'analisi e il reporting. Con una semplice ricerca per parole chiave puoi trovare influencer online nella tua nicchia, visualizzare dati preziosi su di loro, connetterti con loro tramite e-mail e social media e collaborare con loro per promuovere il tuo marchio presso il loro pubblico. Oltre alla capacità di monitorare il coinvolgimento online nei social network e le entrate generate sul tuo sito di e-commerce. In precedenza, ciò avrebbe richiesto diversi strumenti per trovare i lead, estrarre i dati, contattarli e monitorare i loro risultati. Facciamo tutto in uno e lo facciamo molto più velocemente. NinjaOutreach raccoglie un'enorme quantità di dati da una varietà di fonti in un database ricercabile e consente alle persone di inviare tramite email modelli personalizzati dall'interno della piattaforma. Il nostro mercato di riferimento è costituito da: Marchi online Agenzie di marketing digitale Blogger Startup B2B PMI che fanno Influencer Marketing, prospezione e sensibilizzazione come un modo per promuovere la propria attività o generare contatti

ninjaoutreach.com

