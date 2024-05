Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per NetApp BlueXP su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

In un mondo pieno di generalisti, NetApp è uno specialista. Ci concentriamo su una cosa: aiutare la tua azienda a ottenere il massimo dai tuoi dati. NetApp porta i servizi dati di livello aziendale su cui fai affidamento nel cloud e la semplice flessibilità del cloud nel data center. Le nostre soluzioni leader del settore funzionano in diversi ambienti di clienti e nei cloud pubblici più grandi del mondo. In quanto azienda di software basata sul cloud e incentrata sui dati, solo NetApp può aiutarti a creare il tuo data fabric unico, semplificare e connettere il tuo cloud e fornire in modo sicuro i dati, i servizi e le applicazioni giusti alle persone giuste, sempre e ovunque.

Sito web: bluexp.netapp.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a NetApp BlueXP. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.